Blue Ribbon Sale brings in over $26,000 2018 Blue Ribbon Winners : Braden Reed, Madison Akins, Morgan Shelton, Steel Clark, Alexis Jansen, Abagail McQuarry, Josephine Herrera, Collin Bibb, Claire Prondzinski, Lena Collins, Maddie Hart, Landon Reel Preston Dutschke, Kaylin Franklin, Josie Reel, Layton Robinson, Bentlee Cartwright, Caleb King, Josselin Vickers, Jayden Tweedy, Dylan Knoche, Kalie Seagraves, Hannah Jones, Emme Baty, Wesley Stowers, Taylor Donner, Emily Dalton, Hayden Hibbard, Wyatt Barnett, Natalie Ballard, Lucy Donner, Deanna Walker, Jake Tweedy, Jeb Tweedy, Nick Edington, Brittany Cochran, Cole Hardin, Colten Seagraves, Kennley Hardin, Laken Landry, Raygen Tweedy, Gloria Foster, Kacey Edington, Lane Hardin, Laynee Prater-Gann, Thai Clements, Justin Dejournett, Zoie Burnett, Dylan Huddleston, Hunter Dorris, Conner Grist, Austin Seagraves, Emily Taylor, Cameron Cartwright, Taylor Ivy, Jayden Meyers

